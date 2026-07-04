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Группировка «Север» за сутки уничтожила более 20 боевиков ВСУ в Сумской области

Бойцы ВС РФ также поразили технику противника.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск «Север» за сутки уничтожили более двадцати боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

«В Сумской области разведывательные подразделения беспилотных летательных аппаратов зафиксировали перемещение сил противника как в лесных массивах, так и на автомобильных дорогах. На основании полученных данных расчеты FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Север” оперативно осуществили огневое воздействие, в результате чего было уничтожено более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также вражеская военная техника», — говорится в сообщении.

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