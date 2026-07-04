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FPV-дроны уничтожили роботизированные платформы ВСУ в районе Красного Лимана

Боевую задачу выполнила группировка войск «Запад».

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили FPV-дронами несколько роботизированных платформ ВСУ, которые противник использовал для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск “Запад” уничтожили наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана», — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых прямыми попаданиями FPV-дронов уничтожается нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции. Применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении, подчеркнули в Минобороны.

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