Командир Никитин: бойцы «Центра» в ножевой схватке с ВСУ зачистили подъезд

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» при штурме подъезда, израсходовав боеприпасы, пошли в ножевую атаку против превосходящего их по численности почти вдвое противника, после чего подъезд был зачищен от ВСУ. Об этом на видео, предоставленном Минобороны России, рассказал командир штурмовой группы Алексей Никитин.
«Подъезд мы зачищали с ребятами. БК (боекомплект — прим. ТАСС) когда кончился, пошли в ножевую [атаку]. Там было страшно. Нас шесть было, их одиннадцать», — сказал командир.
Никитин пояснил, что успех этой и других операций обеспечивался тщательной подготовкой личного состава подразделений группировки. «Нужны тренировки, чтобы постоянно все новое было, чтобы постоянно закреплять. Это помогает очень сильно», — утверждает он.
В Минобороны рассказали, что штурмовики 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» на полигоне отрабатывают тактику штурма укреплений и городской застройки в тесном взаимодействии с операторами БПЛА. Разведка с воздуха в режиме реального времени позволяет командирам эффективно координировать группы и оперативно принимать решения.
Особое внимание уделяется противодействию дронам противника: военнослужащие отрабатывают маскировку, рассредоточение и поражение воздушных целей. Обучение построено на боевом опыте и проводится в условиях, максимально приближенных к реальным — круглосуточно и при любой погоде. По завершении курса штурмовики готовы к действиям в высокоинтенсивном бою.