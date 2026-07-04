ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки до 215 военных

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили до 215 военнослужащих и 21 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 215 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сказал Астафьев.
Кроме того, по его данным, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 30 антенн связи и БПЛА, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 21 пункт управления БПЛА, 7 складов боеприпасов и материальных средств, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 7 беспилотников противника.