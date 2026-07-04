Контрактники-операторы БПЛА «Центра» проходят боевую учебу в тыловом районе СВО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе группировки войск «Центр», заключившие спецконтракты с Минобороны РФ, проходят комплексную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе СВО. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр”, подписавшие специальные контракты с Минобороны России, продолжают интенсивную боевую учебу на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Подготовка военнослужащих войск БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС) ведется на системной основе и охватывает весь спектр задач — от пилотирования и разведки до применения ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам условного противника», — говорится в сообщении.
На начальном этапе операторы изучают устройство дронов и отрабатывают управление на симуляторах, доводя до автоматизма навыки пилотирования и поражения целей. Саперы учатся собирать боеприпасы в технико-эксплуатационной части, изучают их устройство и особенности применения. На практических занятиях военнослужащие действуют в составе расчетов и проходят полосу препятствий с последующим поражением объектов условного противника.
Специальный контракт с кандидатами в войска беспилотных систем заключается на один, два или три года. После прохождения обучения военнослужащие сдают экзамены, получают удостоверения и отправляются выполнять боевые задачи. Служба проходит исключительно в подразделениях БПС, перевод в другие рода войск допускается только с личного согласия военнослужащего.