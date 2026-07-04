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Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 450 солдат ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 17 пунктов управления беспилотной авиацией.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки от действий группировки войск «Восток» составили более 450 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений более 435 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 6 станций спутниковой связи Starlink, 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал офицер.

Он добавил, что подразделения группировки войск в ходе активных и решительных действий продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Подгавриловка, Егоровка, Васильковка, Манвеловка, Покровская и Даниловка.

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