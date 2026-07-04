Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 210 военных ВСУ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 210 военных, 205 БПЛА самолетного типа и 35 октокоптеров типа R-18. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, БТР М113 производства США, 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сказал Межевых.
По его данным, уничтожено 32 пункта управления беспилотной авиацией, 205 БПЛА самолетного типа, 35 октокоптеров типа R-18 и 5 наземных робототехнических комплексов.
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