Жара сорвала празднование Дня независимости в нескольких регионах США

Причиной резкого потепления стал так называемый «тепловой купол» — область высокого давления, удерживающая раскаленный воздух над континентом. Предупреждения об опасной жаре коснулись более 185 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к перегрузке энергосетей: крупнейший оператор электросетей PJM призвал жителей экономить электричество из-за угрозы массовых отключений, вызванной возросшим спросом на кондиционеры. В Нью-Йорке из-за аварий без света уже остались около 17 тыс. потребителей, в то время как на улицах Манхэттена от жары начал плавиться асфальт, пишет Reuters.