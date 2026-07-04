Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульство России на Мальдивах назвало симптомы лихорадки денге

Туристов предупредили о необходимости срочно обращаться к врачу при резком повышении температуры, боли в суставах и сыпи.

Туристов предупредили о необходимости срочно обращаться к врачу при резком повышении температуры, боли в суставах и сыпи.

Как заявили РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах, на атоллах Раа, Каафу и Баа зафиксирован рост заболеваемости лихорадкой денге.

При появлении характерных признаков туристам следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в ближайший медицинский центр, госпиталь или к врачу при отеле.

«При появлении симптомов — резкого повышения температуры до 39−40 °C, головной боли, боли в суставах и мышцах, сыпи — рекомендуется обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули в генконсульстве.

В диппредставительстве настоятельно рекомендовали заранее проверять условия медицинской страховки. Многие учреждения работают по системе предоплаты.

Если недомогание проявилось уже после возвращения в Россию, следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавней поездке.

Ранее Роспотребнадзор заявил о 127 завозных случаях лихорадки денге за пять месяцев 2026 года.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше