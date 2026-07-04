Генконсульство России на Мальдивах назвало симптомы лихорадки денге

Туристов предупредили о необходимости срочно обращаться к врачу при резком повышении температуры, боли в суставах и сыпи.
Как заявили РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах, на атоллах Раа, Каафу и Баа зафиксирован рост заболеваемости лихорадкой денге.
При появлении характерных признаков туристам следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в ближайший медицинский центр, госпиталь или к врачу при отеле.
«При появлении симптомов — резкого повышения температуры до 39−40 °C, головной боли, боли в суставах и мышцах, сыпи — рекомендуется обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули в генконсульстве.
В диппредставительстве настоятельно рекомендовали заранее проверять условия медицинской страховки. Многие учреждения работают по системе предоплаты.
Если недомогание проявилось уже после возвращения в Россию, следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавней поездке.
Ранее Роспотребнадзор заявил о 127 завозных случаях лихорадки денге за пять месяцев 2026 года.