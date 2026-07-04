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Над Ленинградской областью сбили два БПЛА

Силы ПВО сбили два беспилотника над Ленинградской область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два БПЛА сбиты над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты два БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

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