Над Ленинградской областью сбили два БПЛА

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два БПЛА сбиты над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты два БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».
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