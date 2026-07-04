Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замполит рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в войсках БС

Валиев: контракт на службу в войсках БС чаще заключают молодые люди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Контракт с министерством обороны РФ на службу в войсках беспилотных систем (БС) чаще всего заключают молодые люди, но тем не менее в батальоне встречаются люди разных возрастов, рассказал заместитель командира батальона БС по военно-политической работе Салават Валиев.

Военнослужащие группировки войск «Центр», заключившие специальные контракты с Минобороны России в войска беспилотных систем, продолжают интенсивную боевую учебу в тыловом районе.

«Значит, личный состав, который приходит к нам на службу, — они разных возрастов. Начиная от 18 и заканчивая 30 и выше. В основном, да, в основном молодые ребята», — сказал Валиев на видео от Минобороны РФ.

Он добавил, что такой контракт заключается на год, а военнослужащие, которые прибывают в конкретный батальон, не переводятся в другие подразделения.

«Все военнослужащие, которые проходили на службу, они могут себя также и востребовать именно в гражданской сфере. Потому что, сами понимаете, даже рассматривая какие-либо сельскохозяйственные отрасли, в любом случае это все используется», — отметил замполит.