Reuters: Трамп помиловал 11 осужденных

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о помиловании одиннадцати осужденных, девять из которых были признаны виновными в нарушении положений закона о чистом воздухе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Белого дома.
Ранее глава Белого дома объявил о помиловании шести осужденных, чьи дела были рассмотрены при администрации его предшественника Джо Байдена.
«В пятницу Трамп помиловал одиннадцать человек. Девять из них были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе, в частности, за внесение изменений или отключение систем контроля выбросов на грузовых транспортных средствах», — уточняется в сообщении агентства.
Накануне Трамп выразил намерение пригласить экс-президентов страны, в том числе Барака Обаму и Джо Байдена, на совместный просмотр футбольного матча в Белом доме.