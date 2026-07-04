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Reuters: Трамп помиловал 11 осужденных

Трамп объявил о помиловании 11 осужденных.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о помиловании одиннадцати осужденных, девять из которых были признаны виновными в нарушении положений закона о чистом воздухе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

Ранее глава Белого дома объявил о помиловании шести осужденных, чьи дела были рассмотрены при администрации его предшественника Джо Байдена.

«В пятницу Трамп помиловал одиннадцать человек. Девять из них были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе, в частности, за внесение изменений или отключение систем контроля выбросов на грузовых транспортных средствах», — уточняется в сообщении агентства.

Накануне Трамп выразил намерение пригласить экс-президентов страны, в том числе Барака Обаму и Джо Байдена, на совместный просмотр футбольного матча в Белом доме.

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