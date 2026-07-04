Reuters: Трамп помиловал 11 осужденных

«В пятницу Трамп помиловал одиннадцать человек. Девять из них были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе, в частности, за внесение изменений или отключение систем контроля выбросов на грузовых транспортных средствах», — уточняется в сообщении агентства.