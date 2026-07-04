Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила полевой пункт хранения ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили при помощи САУ «Гвоздика».

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчет САУ «Гвоздика» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил полевой пункт хранения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе боевой работы артиллеристы 7-го гвардейского отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение полевому пункту хранения ВСУ в Харьковской области. Для ликвидации цели была задействована самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, — говорится в сообщении.

Кроме уничтожения полевых пунктов хранения, удары наносятся по опорным пунктам и огневым позициям, находящимся на линии боевого соприкосновения. Благодаря активной артиллерийской поддержке штурмовые подразделения полка продвигаются вперед.