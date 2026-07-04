Группировка «Север» уничтожила полевой пункт хранения ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчет САУ «Гвоздика» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил полевой пункт хранения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевой работы артиллеристы 7-го гвардейского отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение полевому пункту хранения ВСУ в Харьковской области. Для ликвидации цели была задействована самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, — говорится в сообщении.
Кроме уничтожения полевых пунктов хранения, удары наносятся по опорным пунктам и огневым позициям, находящимся на линии боевого соприкосновения. Благодаря активной артиллерийской поддержке штурмовые подразделения полка продвигаются вперед.