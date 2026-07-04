НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии

«Главы европейских государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте — ред.) много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание… Они и должны это делать, я не вижу альтернативы. Но я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом», — заявил экс-министр в интервью медиагруппе Funke.