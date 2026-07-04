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НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии

Йошка Фишер: ЕС и НАТО заискивают перед Трампом, чтобы удержать его внимание.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание на себе, Североатлантический альянс не сможет долго «выживать» подобным образом, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998—2005 годах.

«Главы европейских государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте — ред.) много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание… Они и должны это делать, я не вижу альтернативы. Но я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом», — заявил экс-министр в интервью медиагруппе Funke.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса передавало, что в НАТО считают генсека Марка Рютте «брачным консультантом» в вопросе сглаживания отношений альянса с Трампом.

Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

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