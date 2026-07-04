Южная группировка уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск в пригородах Константиновки ДНР уничтожили три пункта управления БПЛА и боевую машину пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе воздушной разведки в населенном пункте Алексеево-Дружковка в домах частного сектора были обнаружены площадки запуска БПЛА и замаскированные пункты управления БПЛА противника, из которых осуществлялись вылеты в район Константиновки. После уточнения координат по выявленным целям отработали расчеты FPV-дронов. Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в здания и их последствия», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы войск беспилотных систем в составе 1 442-го мотострелкового полка в ходе воздушной разведки обнаружили в районе Константиновки боевую машину пехоты ВСУ. Цель была атакована ударными FPV-дронами, после попаданий возник пожар, полностью уничтоживший бронемашину.
В оборонном ведомстве отметили, что слаженная работа разведывательных и ударных расчетов позволяет свести к минимуму активность вражеских дронов.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Константиновки.