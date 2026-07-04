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Группировка «Восток» уничтожила пункт дислокации ВСУ в Запорожье

Также разрушены оборудованные блиндажи, укрытия и резервы противника, находившиеся на позиции, заявили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили пункт дислокации ВСУ с оборудованными блиндажами в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил пункт дислокации ВСУ, оборудованный в лесополосе. Координаты пункта были переданы артиллеристам. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» нанесли удар по району размещения противника.

«В результате огневого поражения пункт размещения боевиков украинского режима был уничтожен. Также разрушены оборудованные блиндажи, укрытия и уничтожены резервы противника, находившиеся на позиции», — говорится в сообщении.

Поражение пункта дислокации нарушило систему размещения резервов ВСУ и снизило возможности противника по их переброске на данном участке в Запорожской области.

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