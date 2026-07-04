ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированную артиллерию ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы разведывательные расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили замаскированные огневые позиции артиллерии ВСУ в Запорожской области. Часть орудий противник укрывал на подготовленных позициях, еще одну гаубицу пытался переместить на новый рубеж для ведения огня. Координаты выявленных целей были переданы операторам ударных беспилотников», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли удары по артиллерийским средствам противника и технике, задействованной для их перемещения. В результате уничтожены самоходные артиллерийские установки AS-90 и «Богдана», буксируемая гаубица М-114, а также боевая бронированная машина HMMWV, на которой противник пытался доставить орудие на огневую позицию.