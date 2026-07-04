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Артиллерия «Востока» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что российские бойцы поразили позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации беспилотников.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, оборудованные в городской застройке и лесополосах в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Днепропетровской области разведывательные расчеты подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили пункты управления БПЛА ВСУ. Объекты противника были оборудованы в городской застройке населенного пункта Великомихайловка, а также в прилегающих лесополосах. На выявленных позициях противник размещал операторов БПЛА, средства связи и оборудование для управления беспилотной авиацией. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам для поражения», — говорится в сообщении.

Далее в оборонном ведомстве сообщили, что в результате ударов самоходных гаубиц были уничтожены позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации беспилотников. Уничтожение пунктов управления БПЛА снизило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и применению ударных беспилотников на данном участке проведения СВО.

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