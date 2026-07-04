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Венгрия согласилась на новый кластер переговоров Украины с ЕС

Венгрия разрешила Евросоюзу начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в объединение.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия согласилась на открытие нового этапа переговоров между Евросоюзом и Украиной по вопросу вступления в объединение. При этом Будапешт продолжает выступать против ускоренного продвижения переговорного процесса.

Об этом сообщил бывший министр Венгрии по делам Европейского союза Янош Бока. По его словам, 14 июля планируется запуск очередного кластера переговорных вопросов, что произойдет спустя месяц после открытия предыдущего этапа обсуждений.

Таким образом, на данный момент будут открыты уже два из шести предусмотренных переговорных кластеров. Несмотря на это, венгерская сторона по-прежнему придерживается позиции о необходимости более взвешенного подхода к вопросу евроинтеграции Украины.

Ранее лидер польской консервативной партии PiS Ярослав Качиньский призвал власти страны заблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз.

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