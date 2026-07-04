Кардиолог Виноградова: иногда человек может не ощущать повышенное давление

«Однако если артериальное давление повышается постепенно и сохраняется высоким на регулярной основе, допустим, при хроническом недостатке сна или на фоне курения, организм адаптируется к нагрузке, и человек может долгое время не испытывать каких-либо симптомов. Такое состояние особенно опасно, поскольку пациент не догадывается о развитии гипертонической болезни — хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, которое характеризуется стойким повышением артериального давления», — подчеркнула врач.