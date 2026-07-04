Кардиолог Виноградова: иногда человек может не ощущать повышенное давление

Внезапное повышение артериального давления до непривычно высоких значений, например на фоне стресса или болевых ощущений, как правило, сопровождается головной болью, тошнотой, слабостью и появлением «мушек» перед глазами.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова.
«Однако если артериальное давление повышается постепенно и сохраняется высоким на регулярной основе, допустим, при хроническом недостатке сна или на фоне курения, организм адаптируется к нагрузке, и человек может долгое время не испытывать каких-либо симптомов. Такое состояние особенно опасно, поскольку пациент не догадывается о развитии гипертонической болезни — хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, которое характеризуется стойким повышением артериального давления», — подчеркнула врач.
Эта болезнь, в свою очередь, может приводить к структурным изменениям в сердце, отложению холестериновых бляшек в сосудах, нарушению функции почек, изменениям сетчатки глаз и снижению когнитивных способностей, предупредила она.
«Без своевременной терапии эти последствия могут приводить к тяжёлым осложнениям, например сердечной и почечной недостаточности, инфаркту миокарда, инсульту, потере зрения или к деменции», — добавила собеседница RT.
Чтобы своевременно заметить тенденцию к повышению артериального давления, его рекомендуется измерять в домашних условиях — начиная с 18 лет минимум один раз в пять лет в течение трёх — семи дней каждое утро и вечер, посоветовала кардиолог.
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«Измерения необходимо фиксировать в дневнике давления. При показаниях 135/85 мм рт. ст. и выше следует обратиться за консультацией к кардиологу, чтобы провести диагностику и начать необходимое лечение», — пояснила она.
Чтобы снизить риск развития гипертонической болезни, необходимо сбалансированно питаться: ежедневно включать в рацион полезные жиры, белки, сложные углеводы, витамины и минералы, порекомендовала Виноградова.
«При этом следует ограничить потребление соли, а также продуктов с высоким содержанием насыщенных и/или трансжиров, среди которых, например, колбасы, фастфуд, чипсы», — подчеркнула эксперт.
Также необходимо регулярно уделять время физической активности — около 150—300 минут в неделю на умеренные нагрузки или 75 минут на интенсивные, заявила собеседница RT.
«Это может быть, например, быстрая ходьба или плавание. Кроме того, необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя, а также своевременно проводить лечение тревожно-депрессивных расстройств, апноэ сна, так как эти факторы могут приводить к гипертонии», — заключила она.
Ранее россиянам объяснили, что поднять низкое артериальное давление при гипотонии можно рядом немедикаментозных способов.