В МИД прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе

«Правда, сами западники в дипломатических кулуарах называют их не иначе как “лимитрофы”, “буферы” или “пушечное мясо первой очереди” — особенно когда речь идет о прогнозировании сценариев военного столкновения НАТО с Россией. Понятно, что исторически они для стран Западной Европы — “не свои”, им их не жалко», — заключил собеседник агентства.