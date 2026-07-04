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В МИД прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе

МИД назвал планы Латвии построить завод БПЛА на границе с Россией провокацией.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 4 июл — РИА Новости. Россия расценивает планы Латвии построить завод БПЛА на общей границе как провокацию, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны. В условиях, когда российская армия эффективно “выносит” и “обнуляет” военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для киевского режима определенный смысл», — сказал он.

Как подчеркнул дипломат, балтийские политики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов в рамках курса на милитаризацию ЕС, приобретение некой геополитической значимости и даже получение статуса ключевого элемента восточного фланга НАТО.

«Правда, сами западники в дипломатических кулуарах называют их не иначе как “лимитрофы”, “буферы” или “пушечное мясо первой очереди” — особенно когда речь идет о прогнозировании сценариев военного столкновения НАТО с Россией. Понятно, что исторически они для стран Западной Европы — “не свои”, им их не жалко», — заключил собеседник агентства.

В конце июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о планах создать совместное с Украиной предприятие по производству дронов в регионе на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, место выбрано для усиления борьбы с беспилотниками, чтобы оперативно поднимать в воздух БПЛА-перехватчики.

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