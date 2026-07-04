Нетаньяху стал мишенью: убийство Хаменеи не простят премьеру Израиля

«Здесь все-таки превалируют категории государственных интересов. Иран — не захватническое агрессивное государство, как США и Израиль, поэтому в данном случае категория мести неуместна как таковая, потому что есть интерес, государственный интерес, национальный интерес — это защита страны. Напомню, мы не знаем примеров личной мести со стороны иранской власти. Есть подобного рода примеры со стороны некоторых других стран, которые занимаются личной местью, но это не пример Ирана», — сказал он.