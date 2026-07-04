Нетаньяху стал мишенью: убийство Хаменеи не простят премьеру Израиля

Будет ли Иран мстить США и Израилю за гибель бывшего лидера государства Али Хаменеи? Ответ на этот вопрос волнует весь мир уже несколько месяцев.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, что и почему выберет Тегеран.
«Здесь все-таки превалируют категории государственных интересов. Иран — не захватническое агрессивное государство, как США и Израиль, поэтому в данном случае категория мести неуместна как таковая, потому что есть интерес, государственный интерес, национальный интерес — это защита страны. Напомню, мы не знаем примеров личной мести со стороны иранской власти. Есть подобного рода примеры со стороны некоторых других стран, которые занимаются личной местью, но это не пример Ирана», — сказал он.
Политолог уточнил, что, хотя Иран не будет выбирать путь личной мести, израильский премьер Нетаньяху может оказаться под ударом.
"Исходя из защиты национальных интересов, очевидно, что для Ирана фигура Нетаньяху является неприемлемой в силу того, что он не собирается прекращать антииранские действия, что даже окрики со стороны Трампа не останавливают зарвавшегося, потерявшего всякое чувство реальности израильского политика, которого, как совершенно очевидно, после окончания срока премьерства в Израиле ждёт тюрьма.
Не вызовет удивления, если Нетаньяху и другие наиболее радикально настроенные политики Израиля станут мишенью. Такое возможно, но тут речь будет идти не об иранских вооружённых силах, а о тех силах сопротивления, которые существуют в арабских странах, против которых нацелен удар Нетаньяху", — объяснил он свою позицию.
В Иране 3 июля началась церемония прощания с погибшим в конце февраля аятоллой Али Хаменеи. После завершения многодневных траурных церемоний тело Али Хаменеи похоронят в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхеде.