Юрист объяснил, в каких случаях могут вскрыть квартиру без собственника

Вскрыть квартиру без присутствия собственника могут только в исключительных ситуациях, предусмотренных законом, рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил Сбитнев, Конституция гарантирует неприкосновенность жилища. Проникновение против воли проживающих допускается лишь в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
К таким исключениям юрист отнёс аварийные ситуации, угрожающие жизни, здоровью или имуществу людей. Это пожар, прорыв труб, утечка газа, а также необходимость срочно оказать медицинскую помощь человеку, который не может открыть дверь самостоятельно.
Право на вскрытие в этих случаях имеют экстренные службы — МЧС, аварийные службы ЖКХ.
Также проникнуть в квартиру без владельца могут при исполнении судебных решений и постановлений приставов. Речь идёт о принудительном выселении или описи имущества.
Кроме того, закон допускает действия правоохранительных органов, например проведение обысков, а также меры в условиях чрезвычайного или военного положения.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как действовать при затоплении квартиры, если соседей сверху нет дома.