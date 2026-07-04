Гросси рассказал, от чего зависит доступ МАГАТЭ к иранским объектам

ВЕНА, 4 июл — РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров США и Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.
«До сих пор получить его (доступ — ред.) не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании», — сказал РИА Новости Гросси.
Он напомнил, что документ был подписан несколько дней назад и предусматривает, что все, что касается ядерного материала, будет рассматриваться и контролироваться МАГАТЭ.
«Но мы пока не дошли до стадии, когда нам точно известно, когда именно это произойдет. Поэтому я надеюсь, что это не займет слишком много времени. Если говорить формально, доступ у нас должен быть уже сейчас», — пояснил собеседник агентства.
При этом Гросси добавил, что он реалист и понимает, что это взаимосвязано. «Поэтому мы надеемся, что процесс, начавшийся пару недель назад в Бюргенштоке, в Швейцарии, будет продвигаться немного быстрее», — заключил Гросси.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иранответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.