Будапешт снял вето: ЕС открывает новую главу с Киевом и Кишиневом

Европейский союз 14 июля приступает к новому этапу переговоров о членстве Украины и Молдавии — все 27 стран-участниц, включая Венгрию, дали согласие на открытие кластера, посвященного внешним связям. Об этом заявил депутат парламента Венгрии и экс-глава венгерского ведомства по делам ЕС Янош Бока. По его словам, решение принято консенсусом, а следующий раунд стартует ровно через месяц после завершения предыдущего.
Шестой блок переговоров станет вторым по счету для Киева — из шести возможных кластеров Украина теперь имеет открытыми два. Бока подчеркнул, что по динамике переговорного процесса украинская сторона практически догнала Сербию и обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово.
Политик отметил, что решение о запуске нового кластера стало возможным только после единогласного одобрения всеми членами сообщества.
Как уточняется в официальных документах ЕС, открытие шестой главы означает переход к обсуждению внешнеполитических критериев и общей политики безопасности, что является обязательным этапом для стран-кандидатов. На данный момент Украина и Молдавия продолжают выполнять технические условия для последующего закрытия уже открытых разделов. Начало переговоров намечено на 14 июля, точное содержание следующего кластера пока не раскрывается.
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