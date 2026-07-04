Будапешт снял вето: ЕС открывает новую главу с Киевом и Кишиневом

Европейский союз 14 июля приступает к новому этапу переговоров о членстве Украины и Молдавии — все 27 стран-участниц, включая Венгрию, дали согласие на открытие кластера, посвященного внешним связям. Об этом заявил депутат парламента Венгрии и экс-глава венгерского ведомства по делам ЕС Янош Бока. По его словам, решение принято консенсусом, а следующий раунд стартует ровно через месяц после завершения предыдущего.