«Абсолютное поражение»: похороны Хаменеи стали триумфом Ирана над США

Иран прощается с верховным лидером Али Хаменеи, погибшим в результате американо-израильского удара в конце февраля. Траурные церемонии, которые продлятся целую неделю, собрали миллионы иранцев и высокопоставленных гостей из более чем 30 стран мира. В эксклюзивном комментарии для aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, почему смерть аятоллы обернулась «абсолютным поражением» США и Израиля, сплотила иранскую нацию как никогда прежде.
Прощание с аятоллой: почему похороны Хаменеи стали событием мирового масштаба.
3 июля в Иране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи, который погиб в результате американо-израильского удара в конце февраля. Это событие потрясло не только Ближний Восток, но и весь мир. На похороны прибыли высокопоставленные чиновники из более чем 30 стран, включая Россию, Китай и Пакистан, что подчёркивает огромный геополитический вес покойного лидера.
Многодневные траурные мероприятия продлятся с 3 по 9 июля. 4 июля тело Али Хаменеи будет доставлено в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране, где с бывшим верховным лидером смогут проститься жители иранской столицы. В следующие дни в Тегеране и священном для шиитов городе Куме состоятся траурные шествия. Завершится церемония погребением тела Хаменеи в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхеде — одном из самых почитаемых мест для мусульман-шиитов во всём мире.
Однако значение этих похорон выходит далеко за рамки религиозного обряда. Как отметили эксперты, церемония стала мощнейшей демонстрацией единства иранского народа перед лицом внешней угрозы.
Смерть Хаменеи привела к «абсолютному поражению» США и Израиля.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что похороны Хаменеи имеют колоссальное символическое значение для иранского народа и всего шиитского мира.
«Похороны верховного правителя — это очень важное, значимое общенациональное событие, в котором примут участие миллионы граждан Ирана. В условиях военных действий проводить похороны было невозможно в силу невозможности защиты такого большого количества людей. Что касается символического значения похорон, они демонстрируют единство иранского народа перед лицом захватчиков, верность заветам, поклонение перед погибшим за свой народ, фактически мучеником. И, конечно, это взрыв патриотических настроений, это демонстрация непреклонной воли к свободе и независимости», — объяснил он.
По словам политолога, попытки США и Израиля расшатать ситуацию в Иране дали обратный эффект. Вместо того чтобы ослабить страну, агрессия лишь сплотила нацию.
«Иранский народ показал, что он един как никогда, и все попытки Соединённых Штатов и Израиля разными способами расшатать, разрушить это единство иранского народа окончательно потерпели неудачу. Более того, нападение США и Израиля на Иран привело к обратному эффекту: к сплочению иранского народа и готовности иранцев защищать свою свободу от захватчиков», — подчеркнул Шаповалов.
Эксперт назвал произошедшее «абсолютным поражением» Вашингтона и Тель-Авива: их главная цель — дестабилизация Ирана изнутри — провалилась. Вместо раскола они получили консолидированное общество, готовое на любые жертвы ради суверенитета.
Месть или государственный интерес: как Иран ответит на гибель лидера.
Вопрос о том, будет ли Иран мстить США и Израилю за гибель Али Хаменеи, волнует аналитиков по всему миру уже несколько месяцев. В эксклюзивном комментарии aif.ru Шаповалов дал развёрнутый ответ, который может удивить тех, кто ждёт немедленной и кровавой расправы.
"Здесь все-таки превалируют категории государственных интересов. Иран — не захватническое агрессивное государство, как США и Израиль, поэтому в данном случае.
категория мести неуместна как таковая, потому что есть интерес, государственный интерес, национальный интерес — это защита страны. Напомню, мы не знаем примеров личной мести со стороны иранской власти. Есть подобного рода примеры со стороны некоторых других стран, которые занимаются личной местью, но это не пример Ирана", — сказал он.
Политолог уточнил, что Иран действует исходя из стратегических интересов, а не эмоций. Однако это не означает, что Тегеран оставит произошедшее без ответа. Просто методы будут иными — не личная вендетта, а системное противодействие угрозам.
Нетаньяху стал мишенью: что ждёт израильского премьера.
Хотя Иран официально не будет заниматься «личной местью», фигура израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху может оказаться под прицелом.
«Исходя из защиты национальных интересов, очевидно, что для Ирана фигура Нетаньяху является неприемлемой в силу того, что он не собирается прекращать антииранские действия, что даже окрики со стороны Трампа не останавливают зарвавшегося, потерявшего всякое чувство реальности израильского политика, которого, как совершенно очевидно, после окончания срока премьерства в Израиле ждёт тюрьма», — заявил Шаповалов.
Эксперт допустил, что Нетаньяху и другие наиболее радикально настроенные политики Израиля могут стать мишенью. Но наносить удары по ним будут не регулярные вооружённые силы Ирана, а силы сопротивления в арабских странах, против которых направлена агрессивная политика израильского премьера.
«Не вызовет удивления, если Нетаньяху и другие наиболее радикально настроенные политики Израиля станут мишенью. Такое возможно, но тут речь будет идти не об иранских вооружённых силах, а о тех силах сопротивления, которые существуют в арабских странах, против которых нацелен удар Нетаньяху», — объяснил он свою позицию.
Война закончилась, но мира не будет.
Несмотря на завершение активной фазы боевых действий между США и Ираном, говорить о наступлении мира на Ближнем Востоке преждевременно. В эксклюзивном комментарии aif.ru Шаповалов дал жёсткий прогноз: война закончилась поражением Соединённых Штатов, которые не достигли ни одной из поставленных целей.
«Активная война между США и Ираном закончилась. США потерпели поражение в том смысле, что не смогли реализовать свои цели, и итог войны хуже для Соединённых Штатов, чем та ситуация, которая была», — сказал он.
По словам политолога, у Вашингтона попросту нет ресурсов для продолжения крупномасштабных боевых действий против Ирана. Однако это не означает, что Америка смирится с неудачей.
«Большой войны уже не будет в ближайшей обозримой перспективе, потому что у США нет сил на эту войну. Речь не идёт об Израиле, потому что Израиль свою войну ещё не закончил. Однако завершение большой активной фазы военных действий между США и Ираном не означает мира прочного и устойчивого. Для Соединённых Штатов такая ситуация не является комфортной, и они будут делать всё возможное для того, чтобы навредить Ирану. Теракты, провокации, диверсии, информационные и иные компоненты войны, конечно, будут присутствовать со стороны США в отношении Ирана и дальше», — резюмировал Шаповалов.
Что дальше: Ближний Восток в ожидании новой бури.
Таким образом, гибель Али Хаменеи, какой бы трагичной она ни была, обернулась для Ирана не ослаблением, а мощнейшим импульсом к консолидации. Похороны верховного лидера стали не просто прощанием, а демонстрацией силы и единства, которую увидел весь мир.
Для США и Израиля это событие стало стратегическим провалом: их попытки дестабилизировать Иран изнутри привели к обратному эффекту. Мир на Ближнем Востоке остаётся призрачным. Активная война завершена, но её эхо — в виде диверсий, информационных атак и прокси-конфликтов — будет звучать ещё долго. Иран сплотился, США ослаблены, Израиль продолжает свою игру. Что будет дальше — зависит от того, кто рискнёт сделать следующий шаг.