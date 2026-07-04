«Абсолютное поражение»: похороны Хаменеи стали триумфом Ирана над США

«Большой войны уже не будет в ближайшей обозримой перспективе, потому что у США нет сил на эту войну. Речь не идёт об Израиле, потому что Израиль свою войну ещё не закончил. Однако завершение большой активной фазы военных действий между США и Ираном не означает мира прочного и устойчивого. Для Соединённых Штатов такая ситуация не является комфортной, и они будут делать всё возможное для того, чтобы навредить Ирану. Теракты, провокации, диверсии, информационные и иные компоненты войны, конечно, будут присутствовать со стороны США в отношении Ирана и дальше», — резюмировал Шаповалов.