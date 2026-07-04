В России организуют дополнительные поставки топлива в регионы на фоне кризиса

Тяжелая ситуация на топливном рынке наблюдается в Крыму. Так, власти приостановили движение пригородных поездов в Евпаторию. Топливо в свободной продаже появилось на 62 автозаправочных станциях в разных городах Крыма. Объемы пока ограничены, полностью обеспечить потребности населения не удается. Для жителей Крыма действует лимит — не более 20 литров на одно транспортное средство. В Севастополе топливо отпускают по QR-кодам. При этом ситуация с бензином в городе регулярно меняется. Сейчас на заправке нужно предъявить скриншот кода сотруднику и предоставить оригинал документов на автомобиль.