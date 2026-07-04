В России организуют дополнительные поставки топлива в регионы на фоне кризиса

В России реализуют меры по ликвидации возникшего топливного кризиса. Вечером 3 июля заместитель председателя правительства страны Александр Новак распорядился организовать дополнительные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Об этом свидетельствует размещенный на сайте правительства документ.
Решение принято на совещании по ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, а также главы регионов и сотрудники отраслевых компаний.
«Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края», — проинформировал Александр Новак.
По его данным, в указанных субъектах установилась напряженная обстановка в части топливообеспечения. Губернаторы выступили с докладами о принимаемых мерах. Они также уведомили о запасах и поставках нефтепродуктов в регионах.
«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — говорится в документе.
Как сообщил зампред Центробанка России Алексей Заботкин, ЦБ сможет оценить влияние роста цен за бензин на инфляцию только после анализа данных за июнь. Последние данные пока не отражают весь индекс потребительских цен. Пока не ясно, как повышение стоимости топлива скажется на инфляции.
Минэнерго планирует снизить норматив продаж дизельного топлива на бирже с 16% до 10%. Все необходимые документы по этому вопросу должны быть подготовлены до 6 июля.
Тяжелая ситуация на топливном рынке наблюдается в Крыму. Так, власти приостановили движение пригородных поездов в Евпаторию. Топливо в свободной продаже появилось на 62 автозаправочных станциях в разных городах Крыма. Объемы пока ограничены, полностью обеспечить потребности населения не удается. Для жителей Крыма действует лимит — не более 20 литров на одно транспортное средство. В Севастополе топливо отпускают по QR-кодам. При этом ситуация с бензином в городе регулярно меняется. Сейчас на заправке нужно предъявить скриншот кода сотруднику и предоставить оригинал документов на автомобиль.