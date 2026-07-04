Путин поднял вопрос о генеральском звании для полковника Картавкина

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления предложил рассмотреть вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, чья дивизия освободила Константиновку.
Как отметил Путин, Картавкин занимает должность командира 6-й мотострелковой дивизии уже более года.
«Что касается Александра Викторовича (Картавкина. — RT), я посмотрел документы — он уже год, больше года в этой должности», — заявил президент.
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил главе государства, что Картавкин находится в звании полковника менее одного года.
Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.
Путин добавил, что нужно сделать всё для эвакуации мирных жителей Константиновки.