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Путин поднял вопрос о генеральском звании для полковника Картавкина

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления предложил рассмотреть вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, чья дивизия освободила Константиновку.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления предложил рассмотреть вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Александру Картавкину, чья дивизия освободила Константиновку.

Как отметил Путин, Картавкин занимает должность командира 6-й мотострелковой дивизии уже более года.

«Что касается Александра Викторовича (Картавкина. — RT), я посмотрел документы — он уже год, больше года в этой должности», — заявил президент.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил главе государства, что Картавкин находится в звании полковника менее одного года.

Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.

Путин добавил, что нужно сделать всё для эвакуации мирных жителей Константиновки.

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