Отставной морпех США: украинские склады сгорели дотла при ударах РФ

Американский военный аналитик, отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо констатировал серьезные разрушения на украинских военно-промышленных объектах после серии ночных ударов. В эфире YouTube-канала он отметил, что под атаки попали не только командные пункты в Киеве, но и многочисленные склады в нескольких городах на востоке страны, задействованные в обеспечении линии фронта.