В Иране началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи

ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Тысячи иранцев собрались в окрестностях Мосаллы имама Хомейни — крупнейшего в Тегеране религиозного комплекса — в ожидании возможности проститься с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент ТАСС.
Толпы иранцев направляются по специально организованным пешеходным маршрутам ко входам в Мосаллу. Многие несут с собой флаги исламской республики, а также портреты Али Хаменеи и его сына Моджтабы — нынешнего верховного лидера страны.
Прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось 3 июля в Тегеране. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним.
6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.