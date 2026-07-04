Группировка «Север» за ночь уничтожила более 30 солдат ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: самоходная гаубица 2С1 “Гвоздика”, две боевые бронированные машины “Козак”, четыре огневые группы и два пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали там.