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Группировка «Север» за ночь уничтожила более 30 солдат ВСУ

Также противник потерял две бронемашины, сообщили в группировке.

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», две боевые бронированные машины «Козак», а также четыре огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего за ночь ликвидированы более 30 украинских военных, сообщили ТАСС в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: самоходная гаубица 2С1 “Гвоздика”, две боевые бронированные машины “Козак”, четыре огневые группы и два пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали там.

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