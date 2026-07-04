Профессор Юрасов: косить траву сразу после ливня или при наличии луж не стоит

Вероятность поражения электрическим током при работе с газонокосилкой на мокрой траве зависит прежде всего от типа оборудования, состояния электропроводки и степени увлажнения участка.
Как объяснил в беседе с RT доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, вода сама по себе не является идеальным проводником, однако содержащиеся в ней растворённые соли и примеси значительно повышают электропроводность.
«После дождя влажными остаются трава и верхний слой почвы. Кроме того, во время работы на корпус оборудования, кабель, обувь или руки человека могут попадать капли воды и частицы мокрой травы. В таких условиях сопротивление электрической цепи снижается, поэтому при повреждении изоляции ток легче проходит через окружающие предметы и тело человека», — предупредил он.
Отмечается, что наибольший риск возникает при использовании электрических газонокосилок, подключённых к сети через удлинитель.
«Во время работы кабель постоянно перемещается по участку и может попасть под нож, особенно если трава высокая и за счёт этого ухудшается видимость. Если изоляция будет повреждена, то сразу возникнет вероятность поражения током. Опасность представляют неисправные удлинители, повреждённые вилки, розетки без защитных устройств и самодельные соединения проводов», — добавил специалист.
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По его словам, даже небольшая трещина в изоляции при контакте с водой способна привести к утечке тока.
«Современные устройства защитного отключения обычно успевают обесточить линию за доли секунды, однако такая защита есть не на всех дачных участках. Для аккумуляторных газонокосилок риск поражения током значительно ниже, поскольку они не имеют прямого подключения к бытовой электросети во время работы. Тем не менее использование такой техники сразу после сильного дождя также нежелательно. Влага может попадать внутрь вентиляционных отверстий двигателя и электронных узлов, что увеличивает вероятность короткого замыкания и выхода оборудования из строя», — объяснил профессор.
Существует и ещё одна проблема, не связанная с электричеством, отметил он.
«Мокрая трава тяжелее сухой и хуже срезается ножом. Она налипает на режущие элементы и внутренние поверхности газонокосилки, увеличивает нагрузку на двигатель и ухудшает качество стрижки. В результате оборудование работает в более тяжёлом режиме и быстрее изнашивается», — подчеркнул собеседник RT.
Поэтому косить траву во время дождя, сразу после ливня или при наличии луж на участке не стоит, посоветовал эксперт.
«Перед началом работы необходимо убедиться в исправности кабелей и удлинителей, использовать устройство защитного отключения и по возможности дождаться, когда трава и почва частично просохнут», — заключил Юрасов.
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