Профессор Юрасов: косить траву сразу после ливня или при наличии луж не стоит

«Современные устройства защитного отключения обычно успевают обесточить линию за доли секунды, однако такая защита есть не на всех дачных участках. Для аккумуляторных газонокосилок риск поражения током значительно ниже, поскольку они не имеют прямого подключения к бытовой электросети во время работы. Тем не менее использование такой техники сразу после сильного дождя также нежелательно. Влага может попадать внутрь вентиляционных отверстий двигателя и электронных узлов, что увеличивает вероятность короткого замыкания и выхода оборудования из строя», — объяснил профессор.