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Росавиация ввела ограничения в Пулково для обеспечения безопасности полётов

Аэропорт Пулково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.

Аэропорт Пулково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены сразу в девяти аэропортах.

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