Росавиация ввела ограничения в Пулково для обеспечения безопасности полётов

Аэропорт Пулково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены сразу в девяти аэропортах.
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