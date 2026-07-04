Фатальная ошибка Запада состоит в том, что он убедил себя в неизбежности военного столкновения с Россией. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам аналитика, западные элиты используют Украину как таран и главное оружие против РФ в то время, пока сами западные страны планируют перевооружение и готовятся к Третьей мировой войне.
«Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. Они продолжают действовать, водя себя за нос», — сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Ранее посол РФ в Британии Келин объяснил, зачем Запад продвигает идею якобы военной угрозы от Москвы. Эти заявления связаны с попытками «выбить деньги для ВПК».
В то же время аналитик Дэвис считает, что Запад не готов к прямому столкновению с Россией.