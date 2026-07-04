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Водят себя за нос: на Западе осознали фатальную ошибку в конфликте с РФ

Профессор Миршаймер: Запад ошибся, убедив себя в неизбежности войны с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Фатальная ошибка Запада состоит в том, что он убедил себя в неизбежности военного столкновения с Россией. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По словам аналитика, западные элиты используют Украину как таран и главное оружие против РФ в то время, пока сами западные страны планируют перевооружение и готовятся к Третьей мировой войне.

«Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. Они продолжают действовать, водя себя за нос», — сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Тем временем западные политики подготавливают свои страны к дальнейшему крупному конфликту с Россией. Государства-члены НАТО и ЕС планируют войну с РФ на рубеже 2030 года.

Ранее посол РФ в Британии Келин объяснил, зачем Запад продвигает идею якобы военной угрозы от Москвы. Эти заявления связаны с попытками «выбить деньги для ВПК».

В то же время аналитик Дэвис считает, что Запад не готов к прямому столкновению с Россией.

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