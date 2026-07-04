Водят себя за нос: на Западе осознали фатальную ошибку в конфликте с РФ

«Я считаю, что подобные рассуждения — это абсурд. Не понимаю, откуда взялась эта идея. Они повторяют ее так долго, что, думаю, сами в нее поверили. Они продолжают действовать, водя себя за нос», — сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.