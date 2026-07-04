Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО из-за расходов на оборону

«Было бы крайне спорно и противоречиво, если бы одни страны пытались делать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, в то время как другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5 процентов», — заявил господин Науседа на пресс-конференции в Берлине (цитата по Politico). Такое разделение разобьет альянс на две или три части, «что не очень хорошо для духа коллективной обороны и нашей солидарности», считает господин Науседа.