Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО из-за расходов на оборону

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО может расколоться, если некоторые государства-члены не смогут достичь увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО может расколоться, если некоторые государства-члены не смогут достичь увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Было бы крайне спорно и противоречиво, если бы одни страны пытались делать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, в то время как другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5 процентов», — заявил господин Науседа на пресс-конференции в Берлине (цитата по Politico). Такое разделение разобьет альянс на две или три части, «что не очень хорошо для духа коллективной обороны и нашей солидарности», считает господин Науседа.

На прошлогоднем саммите в Гааге союзники по НАТО, за исключением Испании, согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Балтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — входят в число лидеров в Европе по расходам на оборону относительно объема их экономики, отмечает Politico.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше