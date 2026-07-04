Мошенники сменили легенду для обмана пожилых россиян

Звонки от имени пенсионных фондов и социальных служб стали самой популярной схемой мошенников в этом году, вытеснив предложения о дополнительном доходе, сообщили в сервисе «МТС Защитник».
Об этом РИА Новости сообщили в сервисе «МТС Защитник».
По их данным, за год доля таких вызовов среди абонентов старше 55 лет выросла с 13% до 20%.
«Злоумышленники изменили тактику — если раньше наиболее распространённой схемой были предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то сейчас чаще всего совершаются звонки от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов», — пояснили в компании.
На втором месте по популярности остаются звонки от лица госорганов, их доля составила 16%. Третью строчку заняли предложения якобы от операторов связи с показателем 14%.
Пик активности злоумышленников пришёлся на март, когда было совершено 20% от всех нежелательных вызовов за полугодие. При этом общее количество таких звонков по сравнению с прошлым годом сократилось на 30%.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что в настоящее время мошенники чаще обходят двухфакторную аутентификацию с помощью социальной инженерии, а не технического взлома.