ТЕГЕРАН, 4 июля. /ТАСС/. Иранцы солидарны с Россией, ведущей борьбу с поддерживаемым Западом киевским режимом. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали участники состоявшегося 3 июня в иранской столице митинга в поддержу властей исламской республики и в память о погибшем лидере страны аятолле Али Хаменеи.
«Россия, как и Иран, воюет. Со своей стороны мы видим, что страна может победить только тогда, когда в ней есть солидарность и сплоченность», — сказала молодая участница митинга.
Как отметил юрист из Тегерана Моджтаба, в Иране считают Россию союзником. «Мы должны быть на едином фронте борьбы. Мы стояли плечом к плечу с Россией в Сирии и победили. Мы должны быть еще ближе и вместе противостоять западной коалиции. Иран всегда был против западного высокомерия, против однополярного мира и попыток угнетать другие свободолюбивые и независимые государства», — добавил он.
«Вы победите Украину, как Иран победил своих врагов», — сказал торговец по имени Али.
Прощание с лидером Ирана.
Ранее в Тегеране началась церемония прощания с Хаменеи. 3 июля в столицу на траурные мероприятия прибыл заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, где состоялась его встреча с президентом республики Масудом Пезешкианом.
В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак — там будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.