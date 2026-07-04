Участники митинга в Тегеране рассказали о своей поддержке борьбы России

В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак — там будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.