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КНР пообещала Ирану развивать отношения вопреки давлению

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, представлявший КНР на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, провел в Тегеране встречу с президентом Масудом Пезешкианом.

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, представлявший КНР на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, провел в Тегеране встречу с президентом Масудом Пезешкианом. Китайский политик заявил, что решимость Пекина развивать отношения с Ираном остается непоколебимой, а направление двустороннего сотрудничества не изменится.

За 55 лет с момента установления дипотношений китайско-иранские связи демонстрировали устойчивое развитие, подчеркнул Хэ Вэй. КНР готова взаимодействовать с Тегераном для содействия долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, добавил он.

Церемония прощания с аятоллой Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану, прошла 3 июля в Тегеране — спустя четыре месяца после его гибели. Иранские власти приняли решение перенести мероприятие из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовить инфраструктуру. В церемонии приняли участие общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран.

Основные похоронные мероприятия, как ожидается, пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах и в соседнем Ираке. Наиболее продолжительные церемонии запланированы в Тегеране, где они завершатся 6 июля. По данным иранских властей, в траурных мероприятиях могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.

Ранее мы писали: Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи.

Читайте также: «Север — Юг» и траур в Тегеране: о чём говорили Пезешкиан и Медведев.

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