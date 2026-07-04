КНР пообещала Ирану развивать отношения вопреки давлению

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, представлявший КНР на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, провел в Тегеране встречу с президентом Масудом Пезешкианом. Китайский политик заявил, что решимость Пекина развивать отношения с Ираном остается непоколебимой, а направление двустороннего сотрудничества не изменится.
За 55 лет с момента установления дипотношений китайско-иранские связи демонстрировали устойчивое развитие, подчеркнул Хэ Вэй. КНР готова взаимодействовать с Тегераном для содействия долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, добавил он.
Церемония прощания с аятоллой Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану, прошла 3 июля в Тегеране — спустя четыре месяца после его гибели. Иранские власти приняли решение перенести мероприятие из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовить инфраструктуру. В церемонии приняли участие общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран.
Основные похоронные мероприятия, как ожидается, пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах и в соседнем Ираке. Наиболее продолжительные церемонии запланированы в Тегеране, где они завершатся 6 июля. По данным иранских властей, в траурных мероприятиях могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.
Ранее мы писали: Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи.
Читайте также: «Север — Юг» и траур в Тегеране: о чём говорили Пезешкиан и Медведев.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!