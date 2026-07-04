КНР пообещала Ирану развивать отношения вопреки давлению

Основные похоронные мероприятия, как ожидается, пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах и в соседнем Ираке. Наиболее продолжительные церемонии запланированы в Тегеране, где они завершатся 6 июля. По данным иранских властей, в траурных мероприятиях могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.