Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код опасности для авиации

В конце января 2026 года Шивелуч напомнил о себе, выбросив столбы пепла на высоту до 9 тыс. м. Что известно об этом древнем гиганте, почему его извержения считаются одними из наиболее опасных в России и чего ждать от него в ближайшем будущем? Подробнее — в материале RT.