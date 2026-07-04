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Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код опасности для авиации

Мощный пепловый выброс зафиксирован на вулкане Шивелуч, облако пепла растянулось на 65 км к северо-западу, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Мощный пепловый выброс зафиксирован на вулкане Шивелуч, облако пепла растянулось на 65 км к северо-западу, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Об этом KVERT сообщила в своём Telegram-канале.

Взрыв произошёл 3 июля в 23:05 мск.

По данным учёных, столб пепла поднялся на 10,5 км над уровнем моря, облако дрейфует в северо-западном направлении. Эксплозивно-экструзивное извержение продолжается, в северной части лавового купола идёт рост нового блока лавы.

«В любое время возможны пепловые выбросы до 12 км», — предупреждают специалисты.

В связи с активностью вулкана KVERT повысила цветовой код авиационной опасности до красного — наивысшего.

«Действующая активность может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов. Вулкану присвоен красный — наивысший — код авиационной опасности», — говорится в сообщении.

В конце января 2026 года Шивелуч напомнил о себе, выбросив столбы пепла на высоту до 9 тыс. м. Что известно об этом древнем гиганте, почему его извержения считаются одними из наиболее опасных в России и чего ждать от него в ближайшем будущем? Подробнее — в материале RT.