В ЕС сравнили Зеленского с Бен Ладеном после удара по рынку в Токмаке

При этом 2 июля ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке с помощью двух дронов типа Baton. Атака была совершена в пятницу днем, когда там находилось множество покупателей и фермеров. В результате погибли пять мирных жителей, еще 18 получили ранения, четверых в тяжелом состоянии доставили в больницу Мелитополя. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее прямым террористическим актом и подчеркнул, что удар был целенаправленным. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.