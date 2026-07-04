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В ЕС сравнили Зеленского с Бен Ладеном после удара по рынку в Токмаке

Владимир Зеленский окончательно потерял контроль над своими действиями, а западная пресса должна освещать его поступки так же, как ранее освещала деятельность Усамы бен Ладена.

Владимир Зеленский окончательно потерял контроль над своими действиями, а западная пресса должна освещать его поступки так же, как ранее освещала деятельность Усамы бен Ладена. С таким заявлением выступил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, удары беспилотниками по мирным объектам становятся системой. Последний такой инцидент произошел в Запорожской области, где украинские военные атаковали рынок. Саламоне подчеркнул, что речь идет о военном преступлении, однако ни брюссельские чиновники, ни крупнейшие СМИ не выражают возмущения.

Аналитик указал, что финансовая и военная поддержка Запада создала для Киева атмосферу полной безнаследственности. Используя европейские деньги и оружие, Зеленский, по его словам, может делать все что угодно, встречая лишь молчание.

При этом 2 июля ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке с помощью двух дронов типа Baton. Атака была совершена в пятницу днем, когда там находилось множество покупателей и фермеров. В результате погибли пять мирных жителей, еще 18 получили ранения, четверых в тяжелом состоянии доставили в больницу Мелитополя. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее прямым террористическим актом и подчеркнул, что удар был целенаправленным. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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