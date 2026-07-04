МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Издание Euractiv, критикуя абсурдность антироссийских санкций, описало гипотетический сценарий 2050 года, когда престарелая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет накладывать 137-й пакет санкций против России, вводя запрет на импорт борща и въезд дрессировщиков медведей.
В публикации, озаглавленной «Тупость Европы, которую не обложить санкциями», красочно описано, как 92-летняя фон дер Ляйен в 2050 году будет объявлять о 137-м пакете санкций против России, в рамках которого запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией, а также введут запрет на въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, дополнительно ограничив импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.
Издание делает особый акцент на том, что никто из журналистов, присутствующих на воображаемой пресс-конференции, не задает вопросы, а один и вовсе зевает.
«Вопросы задавать запрещено — как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить… К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож», — пишет Euractiv.
Издание указывает на то, что последний предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций против России практически идентичен предыдущим, и эти меры во многом вызывают споры. «Брюссельский 21-й пакет санкций против Москвы демонстрирует провал его стратегии по завершению (украинского конфликта — ред.)… Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить», — отмечает Euractiv.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.