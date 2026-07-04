В публикации, озаглавленной «Тупость Европы, которую не обложить санкциями», красочно описано, как 92-летняя фон дер Ляйен в 2050 году будет объявлять о 137-м пакете санкций против России, в рамках которого запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией, а также введут запрет на въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, дополнительно ограничив импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.