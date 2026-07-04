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«Он жертвует». Инициатива Мерца взбесила депутатов бундестага

Депутат Фронмайер: Мерц жертвует деньги Украине, не заботясь о немцах.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х политику канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Украины.

«Насколько это жалко? “Меры помощи” правительства Мерца, которые не принесут многим людям даже 50 евро в месяц, обходятся государству в 10 миллиардов евро. В этом году Meрц жертвует только Украине 11,5 миллиарда евро. Какие это приоритеты? Мерц — канцлер Украины», — написал он.

Ранее политик от АдГ Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, а политики в Берлине этому рукоплещут.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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