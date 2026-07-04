«Он жертвует». Инициатива Мерца взбесила депутатов бундестага

«Насколько это жалко? “Меры помощи” правительства Мерца, которые не принесут многим людям даже 50 евро в месяц, обходятся государству в 10 миллиардов евро. В этом году Meрц жертвует только Украине 11,5 миллиарда евро. Какие это приоритеты? Мерц — канцлер Украины», — написал он.