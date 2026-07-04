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ТАСС: ВСУ находятся в окружении в районе Белого Колодезя

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о военнослужащих 11-го погранотряда Украины.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го погранотряда Украины находятся в окружении без обеспечения в районе Белого Колодезя в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских пограничников (военнослужащих 11-го погранотряда — прим. ТАСС) массово публикуют в соцсетях панические сообщения о нахождении их родных и близких в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь», — сказал собеседник агентства.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя Харьковской области.

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