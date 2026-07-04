ТАСС: в Харькове командование ВСУ оборудовало госпитали в складах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Командования 5-й отдельной штурмовой бригады и 33-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудовали госпитали в складских помещениях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Харькове командование 5-й отдельной штурмовой бригады и 33-го отдельного штурмового полка на территории складских помещений оборудовало госпитали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при этом поставки медикаментов и постельного белья в них осуществляются исключительно силами волонтеров и родственников военных ВСУ.