Командир Грот: группировка «Север» за неделю уничтожила 20 единиц техники ВСУ

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот.
«За одну неделю подразделение беспилотных летательных аппаратов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Север” уничтожило 20 единиц техники с живой силой противника. Наши расчеты тем самым нарушают логистику противника, связанную с перемещением тяжелого вооружения, транспортировкой грузов и личного состава на территории Сумской области», — рассказал Грот.
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