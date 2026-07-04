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Командир Грот: группировка «Север» за неделю уничтожила 20 единиц техники ВСУ

Военный добавил, что расчеты ударных FPV-дронов группировки также поразили живую силу противника.

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот.

«За одну неделю подразделение беспилотных летательных аппаратов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Север” уничтожило 20 единиц техники с живой силой противника. Наши расчеты тем самым нарушают логистику противника, связанную с перемещением тяжелого вооружения, транспортировкой грузов и личного состава на территории Сумской области», — рассказал Грот.

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