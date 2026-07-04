ВСУ перебрасывают в Черниговскую область зенитно-пулеметный батальон

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в Черниговскую область из тыловых районов Украины подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Противник продолжает переброску личного состава в приграничные районы Черниговской области. Из тыловых районов Украины на данный участок фронта переброшены дополнительные подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ, личный состав которого должен прикрывать места базирования живой силы и техники противника от российских ударных БПЛА», — рассказали силовики.
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