На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электроснабжением

МЕХИКО, 4 июл — РИА Новости. На Кубе возникли масштабные сбои с электричеством после аварии на подстанции в Гаване, сообщила госкомпания Unión Eléctrica.
«Авария на подстанции Victoria de Girón в столице в 20.08 вызвала сильные колебания в Национальной электроэнергетической системе и аварийное отключение энергоблоков Rente 3 и Felton 1», — говорится в ее публикации в Facebook*.
В Unión Eléctrica уточнили, что энергоблок Felton 1 уже вновь подключили к сети. Он вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку. К базовой генерации также присоединяются энергоблоки ENERGAS.
Национальная энергосистема продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.
По данным компании, из-за аварии отключения света происходят на всей территории страны.
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