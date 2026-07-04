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На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электроснабжением

На Кубе из-за аварии начались масштабные перебои с электроснабжением.

МЕХИКО, 4 июл — РИА Новости. На Кубе возникли масштабные сбои с электричеством после аварии на подстанции в Гаване, сообщила госкомпания Unión Eléctrica.

«Авария на подстанции Victoria de Girón в столице в 20.08 вызвала сильные колебания в Национальной электроэнергетической системе и аварийное отключение энергоблоков Rente 3 и Felton 1», — говорится в ее публикации в Facebook*.

В Unión Eléctrica уточнили, что энергоблок Felton 1 уже вновь подключили к сети. Он вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку. К базовой генерации также присоединяются энергоблоки ENERGAS.

Национальная энергосистема продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.

По данным компании, из-за аварии отключения света происходят на всей территории страны.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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