В мастерской группировки «Север» собирают тяжелый дрон «Вовочка»

БЕЛГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Модернизированные версии популярного дрона «Вогон-15» — тяжелый «Вовочка» и более легкая «Маруся» — собирают в мастерской группировки войск «Север», рассказал РИА Новости техник беспилотных систем с позывным Эрджей.
«Самый популярный дрон — “Вогон-15”. Мы из них делаем всяческие дроны интересные. Допустим, “Вовочка” — почти на 50% больше поднимает, чем сам “Вогон” обычный. Мы на нем тестировали груз 10,5 килограмма. И он спокойно его поднял на среднем газе», — сообщил он.
По словам техника, на базе универсального дрона «Воган» собирают модернизированные модели под задачи подразделения на конкретном участке фронта. Например, был создан более миниатюрный аналог «Вовочки» — дрон «Маруся».
«Маруся», как «Вовочка», только поменьше дрон. Он доставляет 4−5 килограммов. Поднимает где-то около шести", — резюмировал техник.
Мастерская группировки «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов и работая круглосуточно в три смены.