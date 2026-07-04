Госпитали ВСУ в Харькове обеспечивают только волонтеры и родственники

«В Харькове командования 5-й штурмовой бригады ВСУ и 33-го штурмового полка ВСУ оборудовали госпитали на территории складских помещений. Поставки медикаментов и даже постельного белья в них осуществляются исключительно силами волонтеров и родственников солдат ВСУ», — рассказали силовики.