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Госпитали ВСУ в Харькове обеспечивают только волонтеры и родственники

Украинское командование не снабжает госпитали двух подразделений ВСУ в Харькове.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госпитали 5-й штурмовой бригады и 33-го штурмового полка ВСУ в Харькове обеспечивают исключительно украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В Харькове командования 5-й штурмовой бригады ВСУ и 33-го штурмового полка ВСУ оборудовали госпитали на территории складских помещений. Поставки медикаментов и даже постельного белья в них осуществляются исключительно силами волонтеров и родственников солдат ВСУ», — рассказали силовики.