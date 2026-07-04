Сослуживцы угрожали убить пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ

Военнослужащему 107-й бригады ВСУ Георгию Руснаку угрожали убийством при попытке сбежать с позиций и сдаться.
Об он рассказал РИА Новости.
Как пояснил пленный, при выдвижении на позицию он хотел уйти к российским военным. Сослуживцы отреагировали жёсткими угрозами.
«Они сказали: убежишь — мы стреляем тебе или в ногу, или сразу “двухсотым” будешь», — сказал Руснак агентству.
Ранее комбат соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Барс рассказал, как украинские военные расправились с собственным сослуживцем, который пытался сдаться, чтобы выжить.