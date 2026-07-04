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Сослуживцы угрожали убить пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ

Военнослужащему 107-й бригады ВСУ Георгию Руснаку угрожали убийством при попытке сбежать с позиций и сдаться.

Источник: RT на русском

Военнослужащему 107-й бригады ВСУ Георгию Руснаку угрожали убийством при попытке сбежать с позиций и сдаться.

Об он рассказал РИА Новости.

Как пояснил пленный, при выдвижении на позицию он хотел уйти к российским военным. Сослуживцы отреагировали жёсткими угрозами.

«Они сказали: убежишь — мы стреляем тебе или в ногу, или сразу “двухсотым” будешь», — сказал Руснак агентству.

Ранее комбат соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Барс рассказал, как украинские военные расправились с собственным сослуживцем, который пытался сдаться, чтобы выжить.